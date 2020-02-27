شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تواصل دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر لليوم الثاني علي التوالي والتي تقام بالتعاون مع الاتحاد المصري متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية وبحضور السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد ميكيل هوجن من الاتحاد النرويجي وبمشاركة 24 دارسة.

وشهد اليوم الثاني إقامة محاضرتين عملي في الملعب صباحا ومساءا واختتم اليوم بمحاضرة نظرية .

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق علي الحضور ومتابعة التدريبات واثنت علي المجهودات المبذولة من قبل المحاضرين وعلي مستوي الدارسات.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث غدا الجمعة ويوم السبت حضور 120 لاعبة ناشئات وبراعم من سن 6 سنوات حتي 12 سنة لتطبيق بعض الوحدات التدريبية والوقوف علي مدي استعياب الدارسات للمحاضرات النظرية والعملية .

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وتختتم الدورة يوم السبت المقبل حيث تقوم الدكتورة سحر عبد الحق بتوزيع الشهادات علي الدارسات.