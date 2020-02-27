شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تواصل دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وشهد اليوم الثاني إقامة محاضرتين عملي في الملعب صباحا ومساءا واختتم اليوم بمحاضرة نظرية .
وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق علي الحضور ومتابعة التدريبات واثنت علي المجهودات المبذولة من قبل المحاضرين وعلي مستوي الدارسات.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث غدا الجمعة ويوم السبت حضور 120 لاعبة ناشئات وبراعم من سن 6 سنوات حتي 12 سنة لتطبيق بعض الوحدات التدريبية والوقوف علي مدي استعياب الدارسات للمحاضرات النظرية والعملية .
وتختتم الدورة يوم السبت المقبل حيث تقوم الدكتورة سحر عبد الحق بتوزيع الشهادات علي الدارسات.
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