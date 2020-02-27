شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مواجهة الزمالك للترجى فى دورى الأبطال تختلف عن السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه متحمس جدا لخوض مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن الفريق يحتاج مجهود كبير في مباراة الترجي للتغلب على فريق كبير وحاصل على اللقب في أخر نسختين.

وشدد المدير الفني على أن يوسف أوباما لاعب الفريق يغيب للإصابة بسبب الإجهاد من كثر المباريات التي شارك فيها ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عواد الذي اشتكى من إصابة خفيفة أيضا.

وأوضح كارتيرون أن الجهاز الفني لديه حلول في ظل وجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز.

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وشدد على أن مواجهة الترجي غدا تختلف عن مباراة السوبر الأفريقي لأن مواجهة دوري الأبطال من مباراتين ذهابا وإيابا وسيكون لها حسابات خاصة مختلفة عن لقاء السوبر.

وأشار المدير الفني إلى أن هدفه حاليا هو الفوز في مباراة الغد بالقاهرة، وسيبحث عن حلول لتعويض غياب أوباما ولكنه يتطلع للفوز في أول 90 دقيقة قبل السفر لرادس.

وفيما يخص أزمة مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي قال المدير الفني :" ماحدث بعد لقاء السوبر المحلي الأخيرة أمر للنسيان، ولكنا علينا أن نستغل الفوز ببطولتين لمنح اللاعبين دفعة معنوية".

وأوضح أنه لا يركز حاليا في الحديث عن مباراة قمة الدوري التي لم يخوضها الفريق ويركز في لقاء الترجي التونسي.

وأضاف المدير الفني أن حضور الجماهير غدا أمر محفز للاعبين في المباراة وخاصة وأن الزمالك سبق وفاز ببطولتين سوبر محلي وأفريقي وسط حضور الجماهير.

وأضاف كارتيرون أن جدول المباريات التي يخوضها الفريق مضغوط ومباريات دوري الأبطال تستحوذ على طاقة كبيرة من اللاعبين ويتمنى أن يكون اللاعبون على أكمل جاهزية في لقاء الغد.