شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بالبطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى بقيادة مديره الفتى محمد مصيلحى بلقب البطولة العربيه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3/ 0 فى النهائي على صالة إستاد القاهرة .

وحرص محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على مساندة الفريق الأحمر، بينما حضر أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك كممثلا عن الأبيض لمساندة الفريق .

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على كاظمة الكويتي 3/0 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الأهلى البحرينى 3/2 .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره كاظمه الكويتي بنتيجة 3 /0 في إطار نصف نهائي البطولة العربية التى تستضيفها مصر بالقاهرة ، ليتأهل إلى النهائي .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز على نظيره السيب العمانى بنتيجة. 3/1 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية ليتأهل إلى نصف النهائى ، فيما فاز فريق الأهلى على السلام العماني فى نفس الدور بنتيجة 3/2 .

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وتأهل الزمالك إلى دور الربع نهائى بتحقيق الفوز فى جميع مبارياته بالدور الأول على كل منوادى موسى الأردنى 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1، وأخيرا السلام العمانى 3 /0.

تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1، أساريا الليبى 3 /0، وخيبل اليمنى 3 / 0.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.