شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: أنا تحت أمر جهاز الزمالك.. ونمتلك "روح" تكفى لعبور الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك على أهمية مباراة الترجي غدا في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلاً:"المباراة ليست سهلة وهناك روح في الفريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي".

وأوضح كاسونجو فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة أن المنافسة بين المهاجمين قوية جدا في الفترة الحالية، وأضاف أنه هو ومصطفى محمد يعملان لمصلحة الفريق في الفترة الحالية وشدد اللاعب على أنه تحت أمر الجهاز الفني للفريق في حالة مشاركته في المباريات.

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