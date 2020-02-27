شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: نواجه الأهلي في الوقت الخطأ.. انه أقوى من الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيتسو موسيماني المدير الفني صن داونز الجنوب إفريقي أن مواجهة فريقه أمام مضيفه الأهلي المصري بعد غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السبت المقبل :"نواجه فريق كبيرًا وهو نادي القرن في إفريقيا، والنتيجة التي فزنا عليه فيها بخماسية ستصعب من المواجهة".

وتابع :"نواجه فريق الأهلي في الوقت الخطأ، فحقق الفوز على جميع فرق الدوري، ونجح في تسجيل ٤٠ هدف، وتلقت شباكه ٣ أهداف فقط".

وزاد :"ريال مدريد وبرشلونة ليس لا يملكان مثل هذه الأرقام، نحترم الفريق الأحمر وجئنا من أجل أجل الصعود".

وأشار :"مباراة الخماسية لن تمثل أي ضغط علينا، هي حصلت في الماضي، ولن تحدث مرة أخرى، المباراة لن تكون سهلة الفريق يقدم مستويات جيدة".

من ناحية اخري قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

وواصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباتة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة أستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاءت أبرز لقطات في مران الاهلى اليوم التعليمات الخاصة للمدافع رامى ربيعة و تحية السويسرى رينيه فايلر للاعب حسين الشحات .

أكد مصدر داخل الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.