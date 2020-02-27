شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

وواصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباتة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة أستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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وجاءت أبرز لقطات في مران الاهلى اليوم التعليمات الخاصة للمدافع رامى ربيعة و تحية السويسرى رينيه فايلر للاعب حسين الشحات .

أكد مصدر داخل الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر ان هناك محاولات من الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة العودة أمام صن داونز لكن فرص لحاقه بالمباراة ضعيفه للغاية.

وأوضح المصدر ان رمضان صبحي بعد تجدد إصابته خضع لأشعة قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري وتم التأكد من عدم قدرته على خوض مباراتي الزمالك في السوبر والقمة وكذلك مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الإفريقي وتم وضع برنامجي تأهيلي اللاعب وفور الانتهاء منه سيكون جاهز للمشاركة في مباريات المارد الأحمر .