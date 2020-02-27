شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن غياب رمضان صبحى رسميا أمام صن دوانز ويؤكد: لا أعلم موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، على صعوبة لقاء صن داونز، فى المواجهة التى ستجمع الفريقان والمقرر لها بعد غدا السبت، على استاد القاهرة الدولى، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "فايلر" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، إنه درس فريق صن داونز بشكل جيد وقام بمشاهدة عدد كبير من مباريات الفريق الجنوب أفريقي، وقام بإعداد اللاعبين بشكل جيد وتابع المدير الفني: "رمضان صبحي لن يشارك في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي لعدم جاهزيته الطبية والبدنية .. ولا أعلم موعد عودته".
ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.
وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل، ويواصل رينيه فايلر المدير الفنى عقد جلساته مع لاعبى الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.
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