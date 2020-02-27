شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن غياب رمضان صبحى رسميا أمام صن دوانز ويؤكد: لا أعلم موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، على صعوبة لقاء صن داونز، فى المواجهة التى ستجمع الفريقان والمقرر لها بعد غدا السبت، على استاد القاهرة الدولى، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "فايلر" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، إنه درس فريق صن داونز بشكل جيد وقام بمشاهدة عدد كبير من مباريات الفريق الجنوب أفريقي، وقام بإعداد اللاعبين بشكل جيد وتابع المدير الفني: "رمضان صبحي لن يشارك في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي لعدم جاهزيته الطبية والبدنية .. ولا أعلم موعد عودته".

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ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

فيما من المقرر أن يفتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أول 15 دقيقة من المران الرئيسي للفريق أمام وسائل الإعلام غدًا الجمعة؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة .