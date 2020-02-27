شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: وصلنى عروض بسبب فضل الزمالك.. ولكن أحترم تعاقدى مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الأنباء التي ترددت عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد معه في الفترة الحالية، قائلاً:"أي عروض تصلني في الفترة الحالية يرجع الفضل فيها لنادي الزمالك بسبب النتائج التي حققتها مع الفريق الأبيض".

وأضاف المدير الفنى للزمالك على هامش المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة الترجى التونسى، أنه يحترم تعاقده مع قلعة ميت عقبة، ويركز حاليا مع الفريق الأبيض، وذلك على هامش الاستعدادات لمواجهة الفريقان التى ستجمع بينهما، على ستاد القاهرة الدولى، فى السادسة من مساء غداً، الجمعة، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، ت

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع الترجى التونسى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسى فى مواجهة الترجى التونسى، وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من أحمد زاهر المدير الإدارى ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادى، ويرتدى أبناء ميت عقبة الزى الأبيض والحارس الزى الأخضر، فيما يرتدى الترجى زيه الأحمر والأصفر، على أن يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بالأجهزة الفنية، سواء للزمالك أو الترجى التونسى، فى الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.