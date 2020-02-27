شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..منتخب 2001 يتعادل مع العراق في دورة كأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مواليد 2001 مع العراق بالتعادل السلبي 0 / 0 في دور الـ8 لكأس العرب المقامة بالسعودية ، وظهر الفراعنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني بمستوي مميز في الشوط الأول عن طريق الإعتماد على أكثر من جملة بين اللاعبين وصلو بها لمرمى المنتخب العراقي كن دون ترجمة لأهداف في الوقت الذى اعتمد فيه المنتخب العراقي على التكتل الدفاعي في ظل الهجوم الضاغط من لاعبي منتخب مصر.
كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.
وتنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب.
تستأنف غداً الجمعة 28 فبراير مباريات دور الـ8 حيث يواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، بعدها تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء على نفس الملعب.
قامت الجالية المصرية فى السعودية بتوجيه دعوات لمساندة منتخب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما آتى بثماره فى المباريات، إذ تواجد قرابة ثلاثة آلاف مشجع لمساندة المنتخب، بينهم مدرج خاص بالعائلات فى معظم المباريات.
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