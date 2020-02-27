شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. تعليمات ربيعة وتحية فايلر لـ" الشحات " أبرز ملامح تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباتة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة أستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاءت أبرز لقطات في مران الاهلى اليوم التعليمات الخاصة للمدافع رامى ربيعة و تحية السويسرى رينيه فايلر للاعب حسين الشحات .

أكد مصدر داخل الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر ان هناك محاولات من الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة العودة أمام صن داونز لكن فرص لحاقه بالمباراة ضعيفه للغاية.

وأوضح المصدر ان رمضان صبحي بعد تجدد إصابته خضع لأشعة قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري وتم التأكد من عدم قدرته على خوض مباراتي الزمالك في السوبر والقمة وكذلك مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الإفريقي وتم وضع برنامجي تأهيلي اللاعب وفور الانتهاء منه سيكون جاهز للمشاركة في مباريات المارد الأحمر .