شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على العراق 1 / 0 ويتأهل لقبل نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2001 على نظيره العراقى 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية ، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن في الدقيقة 77 من أحداث المباراة.

مصر تواجه السنغال في نصف نهائي البطولة،الذين يشاركون بدعوى من الاتحاد العربي وتاهلوا إلى نصف النهائي بعد الفوز على البحرين بخماسية.

ويلتقي منتخبا تونس والمغرب في نصف النهائي الأخر من البطولة، وتقام المباراتين يوم الإثنين المقبل، فيما يقام النهائي يوم الخميس المقبل.