شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: مواجهة صن داونز صعبة.. والأهلي استعد جيدًا للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه لقاء صعب ومهم.

وأوضح أن لاعبي الأهلي مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضي والمباريات السابقة ليست في حساباته.

وأضاف فايلر قائلا: «أي لاعب لا يشارك من الطبيعي أن يكون حزينًا، ولكني أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذي يعود لحسابات الجهاز الفني سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».

واستكمل فايلر حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم للحديث عن المباراة، مؤكدًا أن المباريات الكبيرة يجب أن ننظر إليها نظرة مختلفة، وأنه لا يتفق مع وجهة نظر مدرب صن داونز عندما تحدث عن سهولة المباراة بالنسبة للأهلي.

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‏‎وقال المدير الفني للأهلي: «صن داونز فريق قوي، وسبق أن فاز على الأهلي في الموسم الماضي بنتيجة كبيرة، وهذا يجعلني لا أثق في كلام مدربه بشأن أن فريقي يبقى الأقرب إلى الصعود إلى قبل النهائي».

وأوضح: «التأهل لن يحسم لأي من الفريقين إلا بعد مباراة العودة في جنوب إفريقيا، وليس صحيحًا أن مباراة السبت تحسم بشكل كبير الفريق المتأهل، ولكن علينا انتظار 180 دقيقة».

وأشار فايلر إلى أن الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهد، بجانب التوفيق في الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأتم فايلر: «رمضان صبحي لن يكون جاهزًا من الناحية الطبية لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غدٍ لحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية».

وأوضح أن تلك الإصابة تحتاج إلى وقتٍ كافٍ للتعافي منها، وعدم التعجل في العودة، ومن ثمَّ سيكون من الصعب تحديد الموعد الرسمي لإعلان جاهزية اللاعب.

وأشار إلى أنه لا يمكنه تحديد موقف رمضان صبحي من مباراة العودة أيضًا يوم 7 مارس في جنوب إفريقيا، مشددًا على أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت لإعلان جاهزيته.‎