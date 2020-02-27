شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: صالح جمعة خارج حساباتي أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة خارج حساباته، بشأن مشاركته أمام صن داونز في لقاء يوم السبت المقبل.

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وقال فايلر، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء صن داونز: «صالح جمعة خارج حساباتي، لم تحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب».

وتابع: «لن أعلق على هزيمة الفريق بخماسية أمام صن داونز، فأنا لا أرغب بالتحدث في الماضي».

وأضاف: «مدرب صن داونز يقول إن الأهلي مرشح للفوز، وأنا أؤكد أن الفريق قوي جدا، وفاز بالبطولة في السنوات الأخيرة، وحقق فوزا عريضا على الأهلي ومرشح للفوز باللقب».