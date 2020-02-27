شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطلًا للبطولة العربية للكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النادي الأهلي بالبطولة العربية للكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء. الأحمر عادل رقم الصفاقسي بـ 7 بطولات لكل منهما.

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