شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف كواليس الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، عن سعادته البالغة بتواجد الزمالك في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن مواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي لن تكون سهلة بالمرة، لأن الفريق سيواجه منافسا قويا سبق أن فاز بالبطولة في آخر نسختين.

وأضاف كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن يوسف أوباما ومحمد عواد، لاعبي الزمالك، تعرضا للإصابة، لذلك فضلنا عدم تواجدهما في مباراة الغد، لكنهما سيكونان جاهزين في مباراة العودة.

وأشار إلى أن مباريات المواجهة الواحدة تختلف تمامًا عن مباريات الذهاب والعودة، والأهم بالنسبة للفريق غدًا هو الفوز في مباراة الذهاب، مشددًا على أن غياب يوسف أوباما سيكون سببا في تغيير الطريقة المعتادة ولكن الزمالك يمتلك العناصر القادرة على سد أي غياب.

Advertisements

وأوضح مدرب الزمالك أنه لم يعلق على أحداث مباراة السوبر، لأن هذه الأحداث للنسيان، مشددا على أنه يتذكر جيدا أن لاعبي الزمالك أبطال السوبر الإفريقي والمصري، وهذا امر قد يعطي دفعة معنوية كبيرة في مباراة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعن جدول المباريات محليًا وأفريقيًا، شدد كارتيرون على أنه مضغوط جدا ويستهلك مجهودا ذهنيا وبدنيا كبيرا من اللاعبين، مشيرا إلى أنه يوم مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي والتي لم تُلعب شهد سقوط العديد من الأمطار وهذا كان سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، موضحا أن التركيز على مباراة الترجي التونسي، وهي الحدث الأهم الآن وكل الأحداث الماضية لا نركز فيها خلال الوقت الحالي.

وألمح كارتيرون إلى أن الزمالك نجح في الفوز ببطولتي سوبر في الدوحة وأبوظبي بحضور الكثير من جماهير نادي الزمالك، موضحا أنه سعيد جدا بتواجدهم في المدرجات.

واختتم كارتيرون: «أي عرض قدم لي أخيرا فهو بفضل نادي الزمالك ولكنني أركز فقط بمشواري مع الفريق ولا أفكر في شيء آخر».