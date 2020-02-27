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نادي هونفيد المجري يعزل مدربه الإيطالى خوفًا من انتشار كورونا

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ماريا إيليا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزل نادى هونفيد المنافس في الدوري المجري الأول لكرة القدم، مدربه الإيطالى جوسيبي سانينو، ومساعده أليساندرو ريسينتي، اليوم الخميس، خوفاً من احتمالية إصابتهما بفيروس كورونا.

وصرح النادى، في بياناً له، قائلا: «بأن عزلهما الآن ضرورى، وذلك لاتصالهما بأشخاص يعيشون بمناطق تفشي الفيروس».

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وتابع: «يتم توفير التدريب من قبل المجري الدولي السابق استفان بيسون، الذي كان مسؤولاً سابقاً عن الفريق».

واستكمل: «النادى يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس»، حسبما نشر موقع جولز نيوز.

وأصيب بإيطاليا نحو 400 شخص بكورونا حتى الآن.

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