شكرا لقرائتكم خبر عن سافر لتغطية مباراة بدورى الأبطال.. إصابة صحفي إسباني بفيروس كورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الصحفي البالغ من العمر 44 عاماً، بفيروس كورونا، بعدما سافر إلى ميلانو مع فالنسيا للمشاركة في مباراة لوس أنجليس، في دورى أبطال أوروبا ضد أتلانتا، وذلك في 19 فبراير الماضي.

وقالت وزراة الصحة الاسبانية، اليوم الخميس :«ان المصاب ذهب إلى مستشفى كلينيكو يونيفرسيتاريو دي فالنسيا، وكانت لديه أعراض خفيفة متوافقة مع الفيروس».

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وتابعت:«بعد الاختبار الاول تأكدت أصابته بالفيروس».

وقد أعلنت ايطاليا مؤخرا، اصابة 4 من مشجعى فريق فالنسيا، وذلك لتواجدهم بايطاليا، والذي تفشي فيها الفيروس، في غضون أيام قليلة .

وأعلنت أيطاليا عن أصابة نحو 400 شخص حتى الان بفيروس كورونا المستجد، حسبما نشرت الصحيفة الاسبانية ماركا.