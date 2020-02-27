شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل وولفرهامبتون أمام إسبانيول في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 يلتقي فريق إسبانيول الإسباني، أمام نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز وولفرهامبتون بأربعة أهداف نظيفة. حيث جاء تشكيل إسبانيول كالآتي: حراسة المرمى:- بريتو. خط الدفاع: جوميز، كاليرو، نالدو، بيدروسا. خط الوسط: ميلندو، ماتا، لوبيز، داردير. Advertisements خط الهجوم: فارغاس،كاييري. أما عن تشكيل الفريق الإنجليزي فجاء كالتالي: حراسة المرمى:-باتريسيو. خط الدفاع:-بولي، كودي، كيلمان. خط الوسط: دوهيرتي، ويندونكر، جيبس، وايت، فوتينو، هونارغي. خط الهجوم: تراوريه، بودينسي.

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