تشكيل نادي النصر أمام الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر عن التشكيل الذي سوف يلعب لقاء أهلي جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويلعب النصر هذه المباراة برصيد ٤١ نقطة محتلًاالمركز الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما حصد الاهلي ٣٣ نقطة محتلًا المركز الثالث، حيث يلتقيا الفريقين في إستاد فهد الدولي، في تمام الساعة 8:40 بتوقيت مكة المكرمة و9:40 بتوقيت أبوظبي و7:40 بتوقيت القاهرة. وجاء تشكيل النصر علي هذا النحو: حراسة المرمى: براد جونز الدفاع: عبد الرحمن العبيد، عبد الإله العمري، مايكون، سلطان الغنام الارتكاز: بيتروس، مختار علي الوسط المهاجم: أحمد موسى، جوليانو، يحيى الشهري الهجوم: عبد الرزاق حمد الله