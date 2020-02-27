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108 لاعبات عالميات يستعرضن في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الجولف الدولية الأولى للسيدات عن مشاركة عالمية كبيرة خلال البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس، على ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، والتي تحظى بحضور العالمية جورجيا هول.

وأوضح رئيس شركة السعودية للجولف ورئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، أن استضافة بطولة أخرى مرموقة في المملكة هو حدث يستحق الانتظار، خاصة لعشاق هذه اللعبة في المنطقة، حيث ستشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل اللاعبات المحترفات حول العالم لأول مرة، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على مدار أربعة أيام، داعيا محبي اللعبة إلى الحضور لمشاهدة نجمات عالم الجولف يتنافسن على اللقب، وأيضا الاستمتاع بالفعاليات المرافقة للحدث.

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وستتنافس 108 لاعبات من أفضل لاعبات الجولف حول العالم على الجائزة النقدية البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي، والتي تعد إحدى أضخم جوائز البطولات المدرجة ضمن الجولة الأوروبية.

من جانبها، عبرت جورجيا هول عن سعادتها بأن تكون جزءا من أول بطولة دولية للسيدات تقام في السعودية التي تسعى لتنظيم حدث تاريخي في عالم الجولف، قائلة لقد رأيت ملعب الجولف الرائع المطل على البحر الأحمر، وسيكون تحديا جديدا لنا لأنه يمثل فرصة رائعة لنقدم هذه اللعبة لجماهير جديدة في السعودية.

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