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الرائد عينه على آسيا.. والفيحاء يأمل بالفرحة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

فيما تزايدت آمال الرائد في المشاركة آسيويا، سعى فريق الفيحاء لتحقيق أول فوز له على ضيفه الرائد في المباراة التي تقام مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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لم يسبق للفيحاء الفوز على الرائد في تاريخ دوري المحترفين، حيث تقابلا في 5 مواجهات، فاز الرائد في ثلاث منها بينما كان التعادل سيد الموقف في مباراتين.

يملك الرائد 31 نقطة في المركز الخامس ويبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي بالحلول في المراكز الأولى المؤهلة لدوري أبطال آسيا، وهو بعيد عن الأهلي صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين، حيث إن فوزه وتعثر فريقي الأهلي والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع يصعد بالرائد للمركز الثالث مباشرة.

أما الفيحاء فهو في المركز التاسع برصيد 24 نقطة بفارق مريح بعض الشيء عن مراكز الهبوط، حيث تفصل بينه وبين الفتح صاحب المركز الـ14 تسع نقاط، ورغم ذلك فهو يبحث عن تأمين أكثر لمركزه في سلم الترتيب، وبالتالي ضمان البقاء والبعد عن صراع الهروب بشكل مبكر.