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العدالة يبدأ رحلة الهروب أمام الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يستضيف فريق العدالة (14 نقطة) منافسه الفيصلي (28 نقطة) بهدف الخروج من مسلسل التعثرات التي لازمته بالجولات الماضية، للهروب من مناطق الخطر بمؤخرة الترتيب، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عند الـ6:20 مساء.

ويدخل التونسي ناصيف البياوي، مدرب العدالة، مواجهة الليلة وعينه على النقاط الثلاث وتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ استلامه مهمة تدريب الفريق منذ الجولة العاشرة، وتعويض خسارة لقاء الذهاب الذي انتهى لمصلحة الفيصلي بعد التحسينات التي أضافتها إدارة النادي على الفريق بالفترة الشتوية.

في حين يسعى البرازيلي شاموسكا، مدرب عنابي سدير، لتعويض خسارة فريقه الماضية أمام الاتفاق وتحسين وضع الفريق بسلم ترتيب الدوري، والتقدم نحو خطف مركز متقدم بالمراكز الأربعة بالدوري.