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تضميد الجراح.. عنوان ضمك والحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يشتعل الصراع بين ضمك والحزم في لقاء عنوانه تضميد الجراح ضمن الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

يأمل ضمك بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري في تعويض خسارته أمام الشباب بثلاثية الجولة الماضية، ويدرك أن لقاءه أمام الحزم يتطلب تحقيق النتيجة الإيجابية للهروب من القاع في باقي الجولات للبقاء في الدوري الموسم المقبل، حيث يمتلك الفريق 14 نقطة ويعد أضعف دفاع بعد أن استقبل 38 هدفا، وأقل تسجيلا للأهداف بواقع 17 هدفا.

فيما يبحث الحزم مع مدربه اندري لويز عن فوز يجعل الفريق في ارتياح أكبر يعزز من رصيده النقطي للوصول إلى 25 نقطة، حيث يقبع في المركز الـ12 ويعد من الأندية المهددة بالخطر، ما لم يستثمر بقية الجولات في انتصارات متتالية، فالفريق سجل ضعف ما تمكن ضمك من تسجيله بواقع 27 هدفا، واستقبل 35 هدفا.