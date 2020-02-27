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جوارديولا يستعيد انتصاراته في قلعة «الريال»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

بعد سنوات من رحيله عن تدريب برشلونة الإسباني، عاد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي حاليا، لتحقيق الانتصارات على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

قاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي للفوز على مضيفه ريال مدريد مساء أمس الأول، ليكون الانتصار السادس له على الريال في هذا الملعب، علما بأنه قاد برشلونة من قبل لخمسة انتصارات على الريال على الملعب نفسه.

ولم يصدق جوارديولا نفسه بعد اللقاء، وقال: لم نعتد كثيرا على مثل هذه الأمور، وأوضح أن «مانشستر سيتي وصل مرة واحدة فقط للمربع الذهبي بدوري الأبطال، ولكن الفوز على الريال في سانتياجو برنابيو يمنحنا قناعة هائلة. إنه أمر رائع ولا يمكن تصديقه بسهولة، لأننا لم نعتد هذا».