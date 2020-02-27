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كاريلي يقود حملة لإعادة جماهير الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اختارت إدارة نادي الاتحاد المدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي ليوجه رسائل مصورة للجماهير بهدف إعادتهم للمدرجات بدءا من مواجهة الشباب غدا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغلت إدارة النادي هذه الفترة بعد تصاعد مستويات الفريق تدريجيا بدءا من مواجهة أولمبيك أسفي وتأهله لنصف نهائي كأس محمد السادس، ثم مواجهة الهلال في الدوري، على الرغم من خسارته بهدف دون مقابل، كما خفضت قيمة تذاكر مواجهة الشباب في الدرجة الموحدة لتصبح بقيمة 10 ريالات، كما تتأمل الجماهير حصد النتائج الإيجابية بدءا من مواجهة الشباب لتعويض فقد النقاط والابتعاد عن المراكز المتأخرة في سلم الترتيب.

ميدانيا كلف المدير الفني كاريلي أحد مساعديه لتوثيق التدريبات بالفديو لمتابعتها بعد الفراغ من إشرافه عليها عن كثب، للتدقيق في تحركات اللاعبين وتفاعلهم وأدائهم الفني في المناورات الكروية، بالإضافة إلى قياس معدلاتهم اللياقية.