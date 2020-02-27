ثأرية للزمالك والأهلي.. وصدام عربي في الدار البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
تسعى 6 فرق عربية للاقتراب من التأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حينما تنطلق جولة الذهاب بدور الثمانية للمسابقة القارية اليوم.
يواجه الزمالك المصري نظيره الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي اليوم، في مواجهة ثأرية للأخير الذي خسر أمام الفريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أيام في الدوحة بكأس السوبر الأفريقي. وفي المغرب يشهد ملعب محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء اليوم صداما عربيا آخر بين الوداد البيضاوي وضيفه النجم الساحلي، وهي المواجهة الأولى بين الفريقين في المسابقات الأفريقية منذ 17 عاما تقريبا.
ويخوض الأهلي المصري مواجهة ثأرية أمام ضيفه صن داونز بالقاهرة غدا، حيث يحلم الفريق الأحمر بالثأر من خروجه المذل أمام منافسه الجنوب أفريقي من دور الثمانية في نسخة المسابقة الماضية، حيث تلقى الأهلي أقسى هزيمة في تاريخ الأندية المصرية بالبطولات الأفريقية عقب خسارته 0 - 5 أمام صن داونز ذهابا، مقابل الفوز 1 - 0، ليودع المسابقة آنذاك.
ويخوض الرجاء البيضاوي سادس الفرق العربية في السباق القاري، والذي توج باللقب أعوام 1989 و1997 و1999، مواجهة بالغة الصعوبة أمام مازيمبي الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة.
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