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النصر يلحق بالتعاون دوري الأبطال في مهب الريح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بات دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مهب الريح، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة النصر مع سبهان الإيراني المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة، ليلحق بالتعاون الذي تقرر تأجيل مباراته مع بيرسبوليس الإيراني في الجولة نفسها، وذبك بسبب تفشي فيرونس كورونا المتحور الجديد.

وأعلن الاتحاد القاري رسميا أمس، عن عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بمعظم الدول الآسيوية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي أوقفت حركة السفر بين الدول.

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ووفقا للبيان الذي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الالكتروني، فإن الاجتماعات ستعقد يومي السابع والثامن من مارس المقبل لبحث مستقبل البطولة وآلية التعامل مع الأوضاع في القارة الآسيوية، وفقا لقواعد التنافس العادل، لإنقاذ البطولة الأكبر كرويا بقارة آسيا.

وأوضح البيان أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل 5 مباريات في دوري الأبطال، حيث تأجلت مباراتي الذهاب للنصر مع سباهان الإيراني يومي 3 مارس، ولن يختلف الأمر في لقاء الإياب المقرر 6 أبريل، وتأجلت مباراة التعاون مع بيرسبوليس المقررة الاثنين المقبل، ومواجهة الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني في اليوم نفسه، وينطبق كذلك على مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي مع شهر خودرو الإيراني، وسول الكوري مع تشانجراي التايلاندي.

وأشار البيان إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لتحديد مصير مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022.

ويأتي القرار الآسيوي بعد أن أعلنت دول الخليج منع حركة السفر من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المسافرين، وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات.