شكرا لقرائتكم الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.
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