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الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا

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جدة - عمرو شويل قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

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