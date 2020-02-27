شكرا لقرائتكم فايلر : صالح جمعة خارج حساباتى.. ولم أعقد أى جلسات معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء صن داونز: "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".
وتابع: "لن أعلق على هزيمة الفريق بخماسية أمام صن داونز، فأنا لا أرغب بالتحدث في الماضي".
وأضاف: "مدرب صن داونز يقول أن الأهلي مرشح للفوز، وأنا أؤكد أن الفريق قوي جدا، وفاز بالبطولة في السنوات الأخيرة، وحقق فوزا عريضا على الأهلي ومرشح للفوز باللقب".
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر : صالح جمعة خارج حساباتى.. ولم أعقد أى جلسات معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.