شكرا لقرائتكم فايلر : صالح جمعة خارج حساباتى.. ولم أعقد أى جلسات معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بشأن مشاركته أمام صن داونز في لقاء يوم السبت المقبل.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء صن داونز: "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".

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وتابع: "لن أعلق على هزيمة الفريق بخماسية أمام صن داونز، فأنا لا أرغب بالتحدث في الماضي".

وأضاف: "مدرب صن داونز يقول أن الأهلي مرشح للفوز، وأنا أؤكد أن الفريق قوي جدا، وفاز بالبطولة في السنوات الأخيرة، وحقق فوزا عريضا على الأهلي ومرشح للفوز باللقب".