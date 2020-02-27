شكرا لقرائتكم فايلر: درسنا فريق صن داونز جيدا.. ورمضان صبحى غير جاهز طبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال "فايلر" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، إنه درس فريق صن داونز بشكل جيد وقام بمشاهدة عدد كبير من مباريات الفريق الجنوب أفريقي، وقام بإعداد اللاعبين بشكل جيد.
وتابع المدير الفني: "رمضان صبحي لن يشارك في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي لعدم جاهزيته الطبية والبدنية".
ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.
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