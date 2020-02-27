الدوري الانجليزي يقرر تدشين قاعة لمشاهير البريميرليج

كشفت رابطة الدورى الإنجليزي الممتاز عن أنها بصدد تدشن قاعة لمشاهير البريميرليج للاحتفال باللاعبين الكبار وأصحاب البصمات المميزة في تاريخ المسابقة،والتي ستضم النجوم الأكثر حصوا على تكريم فردى في البطولة منذ انطلاقها بالنظام الجديد بعام 1992 وحتي الآن

وقد نشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي انه سيتم الكشف عن قاعة المشاهير يوم الخميس الموافق 19 مارس القادم، كما سيتم قبلها الإعلان عن قائمة أسماء النجوم المرشحين للانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 2020

وقد أكد ستيف أركلى، نائب رئيس التسويق العالمي للشركة الراعية والتي ستقوم بإنشاء القاعة “نحن متحمسون لهذا المشروع، لذا نود أن نعبر عن فخرنا بالاحتفال بإرث اللاعبين فى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز”، مضيفا أن الاحتفال مخصص للاعبين المعتزلين فقط ومنحهم الميدليات.