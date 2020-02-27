تعرف على عقوبات اتحاد الكرة على لاعبي السوبر

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات التي قررتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماعها لبحث واستعراض الأحداث التي تمت خلال مباراة السوبر والتي اقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وجاءت العقوبات بعد الاطلاع علي تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والتي تم الحصول عليها من الشركة الناقلة للمباراة.
وجائت عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك كالتالي:
- تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه
- منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه
- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
- تم إيقاف كلا من اللاعبين الأتي أسماءهم: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وأحمد زاهر ادارى الزمالك وإمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم مع تغريمهم بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.