تعرف على عقوبات اتحاد الكرة على لاعبي السوبر

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات التي قررتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماعها لبحث واستعراض الأحداث التي تمت خلال مباراة السوبر والتي اقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وجاءت العقوبات بعد الاطلاع علي تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والتي تم الحصول عليها من الشركة الناقلة للمباراة.

وجائت عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك كالتالي: