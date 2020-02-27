اتحاد الكرة يرد هل من حق الأهلي طلب إعادة مباراة السوبر

انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار حول أحقية النادي الأهلي في طلب إعادة مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بداعي عدم تطبيق تقنية الفيديو “الفار” على الرغم من الإعلان عن تطبيقها، ولذا جاء رد مسئولو اتحاد الكرة على ذلك.

فقد صرح مصدر من اتحاد الكرة بأنه لا صحة لما يتردد حول إقامة مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية بدون تقنية الفيديو، موضحا انه تم اقامة المباراة بطاقم تحكيم كرواتى وبتقنية الفيديو، موضحا ان اتحاد الكرة قام بتفريغ الكاميرات والبالغ عددها 16 كاميرا خاصة بتقنية الفيديو، كما انه تم الحصول على كافة الاسطوانات الخاصة بالمباراة، قبل الاعلان عن عقوبات السوبر ردا على كل ما يثار ان تطبيق عقوبات السوبر مجرد أكاذيب.