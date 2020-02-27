الزمالك والترجي يُجبران صنداونز على تقديم موعد مرانه الرئيسي في استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بسبب مباراة الزمالك والترجي المقرر إقامتها مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أُجبر صنداونز الجنوب إفريقي على تقديم موعد مرانه الرئيسي.

ويستعد صنداونز لمواجهة الأهلي يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي، ويحق له خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة قبل اللقاء بـ24 ساعة، لكن هذا لن يحدث بسبب إقامة مباراة الزمالك والترجي بنفس الموعد على الملعب.

واضطر بيتسو موسيماني مدرب صنداونز على خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة قبل 48 ساعة من موعد اللقاء، ليفقد فرصة لمس عشب الملعب ليلة المباراة.

وحضر المران في بدايته الإعلام والكاميرات التلفزيونية، لكن بعد 15 دقيقة غادر الجميع المران الذي تحول إلى سري للفريق الجنوب إفريقي بعيداً عن أعين الإعلام المصري.