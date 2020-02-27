موسيماني: نواجه الأهلي في توقيت خاطئ.. ومن يتحداه في مصر سيخسر بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر بيتسو موسيماني مدرب فريق صنداونز الجنوب إفريقي، أن مواجهته للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا جاءت في توقيت خاطئ.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال موسيماني: "نواجه الأهلي في التوقيت الخاطئ، لقد فازوا بـ16 مباراة متتالية في الدوري، وسجلوا أكثر من 40 هدفاً واستقبلوا ثلاثة أهداف فقط، هذا أمر لم يحققه برشلونة أو ريال مدريد".

ويصطدم الأهلي وصنداونز في استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف موسيماني :"الأهلي نادي القرن في إفريقيا، ومواجهته صعبة، نتابع مبارياتهم السابقة يومياً، كلها انتصارات، ولذلك نكن كل الاحترام للمنافس".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي :"لا أعلم على من ستقع الضغوطات النفسية في هذه المباراة، لكنني لن أضع فريقي تحت الضغط، ندرك أننا نواجه الأهلي الكبير".

Advertisements

وعن سبب اختيار اللعب عصراً في لقاء العودة قال موسيماني:"هنا يُحبون اللعب ليلاً، ونحن في جنوب إفريقيا نفضل اللعب نهاراً".

وأشاد بيتسو بمدرب الأهلي قائلاً:"فايلر مدرب كبير، لكننا لا ننتظر للتشكيل أو الجمهور، سنخوض المباراة على أي حال".

وواصل مدرب صنداونز :"لم أر فريقاً جاء إلى هنا من قبل للفوز على الأهلي، أعطوني اسم فريق فعلها حديثاً؟ لو قال منافس أنه جاء للفوز هنا سيخسر من الأهلي بخماسية".

وأنهى بيتسو :"لدينا إصابات في الفريق، سنلعب بدون الجناح الأيمن والظهير الأيمن، لكن الحارس أونيانجو متاح للمشاركة مثل باقي اللاعبين".

ومن جانبه قال كيكانا لاعب صنداونز :"نحترم الأهلي ونقدره جيداً، لا يوجد فريق قال من قبل أنه هنا من أجل الفوز في مصر عليهم، ندرك أننا قد نخسر لو فقدنا التركيز".

وأنهى كيكانا :"سعداء بمواجهة الأهلي، أشاهده منذ طفولتي وأشجعه، نكن كل الاحترام للأهلي خاصة بعدما شاهدنا انتصاراته السابقة".