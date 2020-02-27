فايلر: التأهل لن يحسم في 90 دقيقة.. رمضان غير جاهز للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لا يستطيع تحديد موعد عودة رمضان صبحي للمباريات، وأكد بأنه لن يتواجد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز، قائلًا أن التتويج بالبطولة لا يأتي من خلال الأحلام.

وقال فايلر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قبل مواجهة صنداونز: "لا أحب الحديث عن الماضي، أنا أعد اللاعبين نفسيًا من أجل المباريات دائمًا، لكن لا أفكر في الخسارة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي."

وردًا على ما إذا كان هناك عدم تقبل من بعض اللاعبين لطريقة لعبه، وتأثير هذا الأمر عليه: "لا يوجد تأثير، أي لاعب لا يشارك طبيعي أن يشعر بالضيق، لكن في النهاية اعتمد على من ينفذ فكري وطريقتي داخل الملعب."

ونفى أن يكون الموقف من التأهل محسوم بالنسبة لأي من الفريقين: "أنا اتعجب من الحديث عن هذا الأمر، ومدرب صنداونز يقول أننا سنتأهل، لكني أرى أنهم أقوياء، ولا يمكن أن نفوز من اللقاء الأول، فنحن أمام مواجهة مدتها 180 دقيقة."

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أما عن إعداده للاعبين قبل المباراة، في ظل غياب البطولة عن النادي فترة طويلة: "المباراة بالنسبة لنا هدف وحلم، لكن البطولة تأتي بالأداء وليس الأحلام، اللعب السريع، والأداء الفني ونسبة الحظ، هذا ما يساعد، وليس الضغوط والفريق مؤهل نفسيًا وما يتبقى هو تنفيذ التعليمات داخل الملعب."

واختتم بالحديث عن رمضان صبحي، وموقف: "لن يتواجد خلال المباراة المقبلة، ولا أعلم إمكانية لحاقه بلقاء العودة، ولا استطيع متى سوف يعود."

واستطرد: "إصابة رامضان عضلية وصعب تتحدد متى سيعود ونشعر بالضيق بسبب غيابه ولا استطيع أن أحدد موعد عودته، لكن الأكيد أنه لن يعود إلا عندما يكون في كامل الجاهزية."

ويلعب الأهلي أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال السبت المقبل، على أن يكون الإياب في الأسبوع التالي مباشرة.