صور: محمد صلاح يُعلق على اختياره سفيرًا لتعليم اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي سعادته باختياره سفيرًا لشبكة التواصل المدرسي الفوري؛ لتعليم اللاجئين.

محمد صلاح، نشر عددًا من الصور على هامش الاحتفالية التي أُقيمت بمناسية تنصيبه سفيرًا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الخميس، مُذيلاً إياها بتعليق:"شرف كبير لي أن ألعب دورًا في مثل هذا المروع الضخم والطموح الذي يهدف لضمان حصول الأشخاص الأقل حظًا على فرصة عادلة في الحياة والتعليم ويستمر طيلة الحياة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اختيار، محمد صلاح، ليكون أول سفير لـ"شبكة التواصل المدرسي الفوري" لتعليم اللاجئين، لمساعدة صغار السن من خلال توفير مادة تعليمية ذات جودة.

صلاح سيكون عليه زيارة بعض المدارس التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة؛ لزيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الجيد للأطفال اللاجئين.