كاسونجو: مواجهة الزمالك أمام الترجي صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد كابونجو كاسونجو، لاعب الزمالك، على صعوبة مواجهة الفريق أمام فريق الترجي التونسي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كاسونجو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الزمالك أمامه لقاء صعب ويحتاج للكثير من الجهد والروح من أجل عبور عقبة الترجي التونسي.

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وأضاف، أن الروح بين لاعبي الزمالك ستكون سبب تحقيق الزمالك للفوز أمام الترجي في المواجهة المقرر لها مساء الجمعة المقبل على أرضية ستاد القاهرة.

وأوضح، أن يعمل مع زميله في الفريق مصطفى محمد من أجل مصلحة الزمالك، لافتًا أنه كان يواجه بعض المشاكل في وقت سابق قبل عودته للفريق الأبيض.

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته:" قبل العودة للزمالك كان هناك بعض المشاكل بسبب عدم المشاركة، لكن حاليًا اتدرب وجاهز للمشاركة في أي وقت".