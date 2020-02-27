كارتيرون لمصراوي: لدي عروض سعودية.. ولا صحة لرحيلي عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه متمسك بالتواجد مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة رغم العروض التي تلقاها مؤخرا.

وكانت تقارير سعودية، ألمحت لقرب تولي باتريس كارتيرون مهمة تدريب أهلي جدة السعودي، بعد رحيل كريستيان جروس عن تدريب الفريق.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لن يرحل عن تدريب الزمالك في الوقت الراهن، ولا صحة للأنباء التي تشير لقرب رحيله.

وأضاف، أنه خلال الفترة الماضية تلقى عروضًا سعودية، ودخل في محادثات مع بعض المسؤولين ببعض الأندية هناك لكن لم يرد بالموافقة في هذا الملف.

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وأوضح المدرب الفرنسي، أنه يرفض حاليًا كل العروض المقدمة له للرحيل عن القلعة البيضاء، مؤكدا أنه لن يذهب إلى تدريب فريق أخر.

وكان الزمالك تعاقد مع كارتيرون قبل شهور، ليقود الفريق مؤخرا لتحقيق لقبي السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المصري على حساب الأهلي.

ويستعد حاليا كارتيرون لاستكمال مشواره مع الزمالك في دوري الأبطال، حيث سيواجهه فريقه الترجي بدور الثمانية من البطولة التي فقدها في وقت سابق حين كان مدربا مع الأهلي.

وفي مطلع ديسمبر من العام الماضي، أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون لمدة عامين، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو.