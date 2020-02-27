مهاجم الترجي السابق: يجب تفادي أخطاء السوبر الأفريقي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث سامي العروسي، المهاجم السابق لفريق الترجي، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الزمالك المقرر لها مساء غدا الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال العروسي في تصريحات لصحيفة الصباح التونسية، إن الترجي لديه القدرة على تقديم مباراة قوية في لقاء العودة، لكن هذا سيتوقف على تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة أمام الزمالك.

وأضاف، أن تجنب الترجي ارتكاب أي أخطاء في مواجهة الذهاب كما حدث بلقاء السوبر، سيسهل من مهمة الفريق التونسي في لقاء العودة بتونس.

Advertisements

وأوضح، أن أهم الأخطاء التي ارتكبها فريق الترجي خلال مواجهة السوبر كانت تكمن في دخوله المواجهة بمنطق المرشح لحصد اللقب، الأمر الذي استغله الزمالك لصالحه مع وجود العديد من الأخطاء في دفاع الفريق التونسي.

وأشار إلى أن مواجهة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال سيكون الزمالك خلالها مجبرا على اللعب بأسلوب هجومي ما سيمنح الترجي فرصا أكبر للتسجيل على عكس لقاء السوبر، بالإضافة لتميز الفريق التونسي خلال مواجهاته خارج ملعبه.

واتم تصريحاته:" يجب على الترجي تجنب اللعب أمام الزمالك في مواجهة الغد بنفس الطريقة التي اتبعها في لقاء السوبر الأفريقي.

وكان الزمالك قد حقق السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز في المواجهة التي جمعت الفريقين قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة.