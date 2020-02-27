الزمالك يرتدي الزي الأساسي أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، مرتديا الزي الأساسي للفريق، وذلك خلال مواجهة الفريق الأبيض في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على الزمالك، مساء الجمعة المقبل، في مباراة سيحتضنها ملعب القاهرة الدولي.

Advertisements

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي، والمكون من اللون الأبيض بالكامل، والحارس بالزي الأخضر فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.

وحضر الاجتماع أحمد زاهر المدير الإداري ونبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادي.

وأعلن باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة الترجي، والتي ضمت 18 لاعبًا، بينما تم استبعاد كل من محمد عواد، عمر السعيد، محمد صبحي، أحمد عيد، مصطفى فتحي، إسلام جابر، محمد عبد الغني، ويوسف أوباما.