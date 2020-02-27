8 غيابات.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الزمالك نظيره الترجي في تمام السادسة مساء غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري الأبطال. وضمت قائمة الزمالك 18 لاعبًا، بينما تم استبعاد كل من محمد عواد، عمر السعيد، محمد صبحي، أحمد عيد، مصطفى فتحي، إسلام جابر، محمد عبد الغني، ويوسف أوباما. Advertisements وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم "جنش". خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعه- محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد حسن - أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازاق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي. خط الهجوم: مصطفي محمد - كابونجو كاسونجو.

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