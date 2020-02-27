فايلر يكشف موقف رمضان صبحي من لقاء صن داونز .. و«يصدم» صالح جمعة

علق رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على موقف رمضان صبحي جناح الأحمر، ومدى جاهزيته لخوض لقاء صن داونز الجنوب أفريقي بعد غد على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ 8

لدوري أبطال أفريقيا.قال فاير «رمضان صبحي للأسف لن يكون جاهزًا لمباراة صن داونز في الذهاب وبالنسبة للعودة لن أقدر على تحديد موقفه الآن وعند انتهاء مباراة الذهاب سنحدد موقفه النهائي من المباريات المقبلة، وإصابة رمضان في الأساس عضلية، والأمر هذا أحزنني كثيرا والجميع ينتظر شفاءه».عن موقف صالح جمعة قال فايلر "لا يوجد أي تواصل بيني وبين اللاعب، واستطيع أن أقول أنه ليس مع الفريق الأول".