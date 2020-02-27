بث مباشر مباراة النصر والاهلي yaLLa ShOOT يلا شوت بث مباشر النصر الاسطورة اليوم 27/2/2020

بث مباشر النصر والأهلي يلا شوت دوري بلس Yalla shoot رابط مشاهدة مباراة النصر والاهلي اليوم في الدوري السعودي يوتيوب، يدخل فريق النصر الليلة مواجهة قوية مع نادي الأهلي “أهلي جدة” في صراع كبير على ثلاث نقاط هامة في إطار سعية لقمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي يسعى العالمي وبقوة للاحتفاظ بها للسنة الثانية على التوالي ومزاحمة الهلال الذي يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط ولكن تجمعه مباراة هامة أخرى بينه وبين التعاون مساء اليوم أيضا.

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المباراة على أرضية ملعب فيصل بن فهد في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة و40 دقيقة بتوقيت القاهرة، حيث سيكون البث المباشر لهذه المباراة عبر قناة KSA Sports 2 HD، وقد شارك نور الدين أمرابط أمس في تدريبات النصر بعد تعرضه لاصابة بمزق من الدرجة الأولى وتمثل نسبة لحاقة بهذه القمة فرصة ضعيفة للغاية.

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انلطلاقة مباراة اليوم أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً مفاده بتأجيل مواجهة النصر أمامسباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا خوفا من “فيروس كورونا” الذي انتشر في العديد من البلاد الآسيوية في هذا التوقيت، حرصا منه على سلامة الجماهير واللاعبين وسيتم تحديد موعدها لاحقا.

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