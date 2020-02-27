بث مباشر مباراة الأهلي والنصر يلا شوت Live HD يوتيوب كورة اون لاين – مشاهدة مباراة الأهلي والنصر اليوم في الدوري السعودي

مباراة النصر السعودي وأهلي جدة اليوم الخميس 27 فبراير، في إطار مباريات الجولة العشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تقام المباراة على أرض ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، وننشر البث المباشر للمباراة وكافة التفاصيل المتعلقة بها، في إطار التغطية الحصرية والمميزة من “معاك يا وطن” لهذه المباراة الهامة التي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم العربية والخليجية.

مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي الممتاز

مباراة قوية تجمع عملاقين من عمالقة كرة القدم السعودية، وهما

نادي النصر السعودي والنادي الأهلي بجدة، حيث يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الفرق المشاركة بالدوري السعودي، بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال المتصدر، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث.





يسعى نادي النصر للفوز في مباراة اليوم وحصد نقاط المباراة الثلاث خاصةً أن الفارق بينه وبين نادي الهلال المتصدر نقطة واحدة، وبالتالي فلا مجال لوجود أي تعثر إذا ما أراد النصر الحفاظ على

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اللقب، في الوقت الذي يرغب فيه النادي الأهلي في الفوز من أجل الوصول لمراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8:40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:40 دقيقة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والمباراة مذاعة عبر شاشة قناة KSA SPORT HD 1 بتعليق سمير اليعقوبي، وعلى شاشة قناة KSA SPORT HD بتعليق فعد العتيبي.



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