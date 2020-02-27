مرتضى منصور يصطحب بعثة الترجي في جولة تفقدية بالزمالك

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، علي اصطحاب، بعثة نادي الترجي التونسي، برئاسة حمدي المؤدب فى جولة تفقدية لمنشآت النادى الأبيض. وحرص الوفد علي تفقد الملعب الرئيسي و ملاعب الناشئين ومجمع الصالات الدولية للكاراتية والجودو، ومجمع حمامات السباحة ،وكل منشأت النادي ومبني ترك ال الشيخ . الرئيسي و ملاعب الناشئين ومجمع الصالات الدولية للكاراتية والجودو، ومجمع حمامات السباحة ،وكل منشأت النادي ومبني ترك ال الشيخ . وتواجد أثناء الجولة التفقدية كل من احمد جلال نائب وأحمد مرتضي ، وعلاء مقلد وحمادة أنور، هاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي، كما حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالتواجد ضمن الجولة.

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