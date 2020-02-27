فايلر: صن داونز «المرشح الأول» ببطولة إفريقيا .. والتأهل لن يُحسم من القاهرة

علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على مواجهة صن داونز بعد غد في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وقال فايلر« أرفض الحديث عن الماضي وعن خسارة الاهلي أمام صن داونز الماضية ولكن لاعبتي جاهزة لمباراة بعد غد، وعدم مشاركة

أي لاعب طبعاً ستغضبه ولكن على اللاعبين تقبل الرؤية الفنية الخاصة بي فقط لا غير المباريات الكبيرة ولابد للمشجعيين أن ينظروا لها نظرة مختلفة ».وواصل «مدرب صن داونز قال أن الاهلي المرشح الأكبر لكن الحقيقة أن صن داونز هو المرشح الأول فريق قوي وقدر يكسب الأهلي الموسم الماضي بنتيجة كبيرة في مجموع المباراتين والصعود لن يحسم في مباراة واحدة فقط هي ١٨٠ دقيقة في الذهاب والعودة».وأكد « لقب دوري الأبطال هدف وحلم بالنسبة لنا ولكن هذا لن يتحقق الا بالعمل والاجتهاد بالإضافة الي شئ من الحظ لا نعاني من اي ضغوط نفسية ويتبقى فقط تنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب ».