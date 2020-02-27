علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على مواجهة صن داونز بعد غد في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.
وقال فايلر« أرفض الحديث عن الماضي وعن خسارة الاهلي أمام صن داونز الماضية ولكن لاعبتي جاهزة لمباراة بعد غد، وعدم مشاركة
وواصل «مدرب صن داونز قال أن الاهلي المرشح الأكبر لكن الحقيقة أن صن داونز هو المرشح الأول فريق قوي وقدر يكسب الأهلي الموسم الماضي بنتيجة كبيرة في مجموع المباراتين والصعود لن يحسم في مباراة واحدة فقط هي ١٨٠ دقيقة في الذهاب والعودة».
وأكد « لقب دوري الأبطال هدف وحلم بالنسبة لنا ولكن هذا لن يتحقق الا بالعمل والاجتهاد بالإضافة الي شئ من الحظ لا نعاني من اي ضغوط نفسية ويتبقى فقط تنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب ».
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: صن داونز «المرشح الأول» ببطولة إفريقيا .. والتأهل لن يُحسم من القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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