بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة النصر والأهلي في أهم مباريات اليوم الخميس 27-2-2020 لحساب الجولة الـ20 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق “فهد العتيبي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش، 19:40 بتوقيت مصر، 20:40 بتوقيت السعودية، استاد “الأمير فيصل بن فهد”.

يحتضن استاد “الأمير فيصل بن فهد” مواجهة نارية ومثيرة بين فريق النصر ونظيره أهلي جدة في إحدى كلاسيكيات الكرة السعودية، ضمن مباريات الجولة الـ20.





ويدخل النصر الفريق المضيف المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور،

من أجل تحقيق الفوز لمواصلة ملاحقته لفريق “الهلال” متصدر جدول الترتيب، على أمل أي تعثر للزعيم لخطف الصدارة.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مبارتين، وسجل 32 هدف، واستقبلت شباكه 10 أهداف فقط كأقوي خط دفاع في المسابقة.

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في المقابل يتطلع فريق أهلي جدة إلى خطف نقاط المباراة كاملة، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع

نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حيث مُني الفريق بهزيمتين متتاليتين من “الوحدة والفتح“، ضمن مباريات الجولة الـ18 و19.

ويقبع الراقي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، فقد حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 6 مناسبات.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في 23 مباراة، نجح الراقي في الفوز في 8 مواجهات، مقابل 7 للعالمي، فيما سيطر التعادل في 8 مناسبات، وانتهت مباراة الدور الأول على استاد “الجوهرة المشعة” بالتعادل على السلبي.



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