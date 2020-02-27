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بث مباشر مباراة الاهلي والنصر يلا شوت KOrA OnliNE مباراة النصر بث مباشر اليوم 27/2/2020 كورة لايف أهلي جدة

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يلا شوت مباراة الاهلي والنصر بث مباشر كورة ستار كورة لايف KORA STAR بث مباشر النصر، تجمع مباراة الإياب في دوري كأس الأمير بين النصر والأهلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وقد حصد الأهلي 33 نقطة في المركز الثالث من المسابقة بينما حصل النصر على 41 نقطة من 19 مباراة لعبها كلا الفريقين، ويحتاج أهلي جدة للفوز في لقاء اليوم للابتعاد عن خطر المركز الرابع أو الخامس حيث يتساوى في النقاط مع الوحدة.

بث مباشر النصر والأهلي يلا شوت
بث مباشر الأهلي والنصر يلا شوت كورة ستار kora star كورة اونلاين، ويترقب عشاق العالمي اللقاء من أجل

الفوز للإقتراب من صاحب المركز الأول وهو الهلال، حيث أن الفارق قد زال إلى ثلاثة نقاط فقط قبل انطلاق الجولة ال 20 من البطولة، وتُذاع المباراة بقناة الاولى والثالثة في تمام الساعة التايعة إلا ثلث بتوقيت الرياض والعاشرة إلا ثلث بتوقيت الإمارات والسادسة إلا ثلث يتوقيت جرينتش.

يلا شوت النصر والأهلي بث مباشر kora star
يلا شوت النصر والأهلي بث مباشر كورة اونلاين kOrA oNlInE، وفي سياق آخر فإن السومة يحتاج لتسجيل هدف وحيد في مباراة اليوم ليستطيع بلوغ الرقم القياسي لخالد قهوجي لاعب فريق

أهلي جدة السابق الذي سجل 12 هدف في شباك النصر ليُصبح اللاعب هداف الكلاسيكو، ومن الجدير بالذكر أن السومة سجل 11 هدف فقط، وعلى النقيض من ذلك فإن الأهلي يُعاني من مجموعة غيابات في قلب الدفاع تجعل موقفه صعب أمام منافس عنيد مثل النصر.

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