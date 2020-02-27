بث مباشر مباراة الاهلي والنصر يلا شوت KOrA OnliNE مباراة النصر بث مباشر اليوم 27/2/2020 كورة لايف أهلي جدة

يلا شوت مباراة الاهلي والنصر بث مباشر كورة ستار كورة لايف KORA STAR بث مباشر النصر، تجمع مباراة الإياب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بين النصر والأهلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وقد حصد الأهلي 33 نقطة في المركز الثالث من المسابقة بينما حصل النصر على 41 نقطة من 19 مباراة لعبها كلا الفريقين، ويحتاج أهلي جدة للفوز في لقاء اليوم للابتعاد عن خطر المركز الرابع أو الخامس حيث يتساوى في النقاط مع الوحدة.
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يلا شوت النصر والأهلي بث مباشر كورة اونلاين kOrA oNlInE، وفي سياق آخر فإن السومة يحتاج لتسجيل هدف وحيد في مباراة اليوم ليستطيع بلوغ الرقم القياسي لخالد قهوجي لاعب فريق
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