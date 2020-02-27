هاني عبادة مديرًا لمدرسة البراعم بالزمالك

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق أن مجلس إدارة الأبيض برئاسة المستشار مرتضي منصور، قرر تعيين هاني عبادة لاعب النادي السابق، مديرًا للمدرسة الأساسية للبراعم بالنادي.

جاء تعيين عبادة خلفًا لعلي خليل، الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

مرتضي منصور، قرر تعيين هاني عبادة لاعب النادي السابق، مديرًا للمدرسة الأساسية للبراعم بالنادي.جاء تعيين عبادة خلفًا لعلي خليل، الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

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